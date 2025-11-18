淡路島で暮らす人見知りのコアラがSNS上で話題になっている。 【写真】来園当初はどこか緊張しているような 兵庫県南あわじ市「淡路ファームパーク イングランドの丘」公式Xが「最近少しずつ心を開いてくれている（気がする）ノゾムさん」という文章とともに投稿したのは、地面に降りて走るコアラのノゾムさんの写真。 本来であれば天敵に襲われる危険性のある地面に降りることを嫌うコアラが、安心して木を降りら