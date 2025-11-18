お気に入りの音楽を聴くことで、認知症を予防できる可能性があるという。オーストラリアのモナシュ大学の研究チームが、７０歳以上の成人１万８００人以上を追跡調査したところ、定期的に音楽を聴く人はほとんど聴かない人に比べて認知症発症のリスクが３９％低いことが判明した。 【写真】デミ・ムーア「辛い」認知症を患う元夫ブルース・ウィリスについて胸中明かす 更に楽器演奏もリスクを３５％