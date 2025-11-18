米国が、テロ組織の背後にベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領がいると名指しした。ドナルド・トランプ大統領の就任以降高まってきた米国とベネズエラの対立は、さらに極限へ向かっている。マルコ・ルビオ国務長官は16日（現地時間）に出した声明で、「米国務省は『カルテル・デ・ロス・ソレス』を11月24日付で外国テロ組織に指定する」と発表し、「ベネズエラを拠点とするこの『ソレス・カルテル』は、マドゥロ氏とその政権の高