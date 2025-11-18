中国に進出する日系企業の交流団体「中国日本商会」は17日、日中両政府に対し「良好な日中関係の構築」を求めるコメントを発表しました。「中国日本商会」は17日に発表したコメントの中で、「日中間には様々な懸案や課題があることは事実だがそれらを減らし、理解と協力を増やして具体的成果を出していくことが重要」と指摘しました。その上で「十分な意思疎通を図り、より一層良好な日中関係の構築」を日中両政府に求めました。ま