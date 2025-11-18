「しっかり考えて買ったのに、時間が経って後悔した……」。そんな経験は誰にでもあるだろう。逆に、「思いきって買ってよかった」と時間が経つほどに満足感が増していく買い物もある。両者を分ける違いは、いったい何なのだろう？ 世界的話題作『アート・オブ・スペンディングマネー1度きりの人生で「お金」をどう使うべきか？』は、そのカギは「感情をどう扱うか」にあるという。人生を豊かにする「お金の使い方」を探っていく