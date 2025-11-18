11月17日に開催された北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の最終節で、グループA首位のドイツが勝点12で並ぶ２位のスロバキアとホームで対戦。勝ったほうの本大会出場が決まる大一番に６−０で圧勝した。18分にニック・ヴォルテマーデのゴールで先制したドイツは、29分にセルジュ・ニャブリ、36分と41分にレロイ・ザネがネットを揺らし、前半で４点をリードする。後半も67分にリドレ・バクのシュートで追加点を挙げると、7