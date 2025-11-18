FIFAワールドカップ26欧州予選・グループAの最終節が17日に行われ、ドイツ代表とスロバキア代表が対戦した。ここまで5試合を消化したグループAで4勝1敗を記録し、勝ち点「12」の首位に立つドイツ代表。初戦を落として黒星スタートを切った同国代表だったが、以降は4連勝を飾りながら本来のパフォーマンスを取り戻している。対するスロバキア代表も、同じくここまで4勝1敗を記録。得失点差ではドイツ代表を下回っているものの、