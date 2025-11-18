生活が苦しいという高齢の親を見ると、扶養に入れようかなと考える人はいるでしょう。また、税制面でのメリットがあるので「親を扶養に入れるといいことばかり」と思うかもしれません。では、デメリットはいったい何なのか、本記事で一緒に見ていきましょう。 税法上のメリット：扶養控除が受けられる 税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において「扶養親族」として認定されることで、扶養控除を受けられる制度です