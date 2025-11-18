日本海に位置する竹島を巡り、日本と韓国の対立が続いている。高市早苗新首相はどう対応するのか。軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「韓国による竹島の実効支配は年々強まっている。観光地としても人気があり、年間20万人の韓国人が訪れるほどだ。その現実から目を背けてはならない」という――。写真＝Yonhapnews／ニューズコム／共同通信イメージズツアー観光客で賑わう竹島 - 写真＝Yonhapnews／ニューズコム／共同通信イメー