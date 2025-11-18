【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）は１７日夕（日本時間１８日午前）、パレスチナ自治区ガザの治安維持部隊の設置などトランプ米大統領が示したガザ和平計画を支持する決議案を英仏など１３か国の賛成多数で採択した。反対の姿勢を示していたロシアと中国は拒否権を行使せず、棄権した。米国が提案した決議案は、全ての当事者にトランプ氏が示した２０項目の和平計画の全面的な履行を求める内容で、和