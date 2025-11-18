俳優の柳葉敏郎が１４日付で自身のインスタグラムを更新。盛岡で酒とつまみを楽しむ姿を公開した。「盛岡散歩リバーサイドでアホきつねと牛すじ煮込みで一杯最高でーす」と投稿。川沿いのテラス席で厚揚げなどのつまみの写真や、レモンのたっぷり入ったお酒を持って笑顔を見せる様子など複数枚公開した。この投稿に盛岡を訪れたことを歓迎する声や、「とても良い笑顔ですね」「充実した表情のギバさんがホント素敵っす」