きょう11月18日（火）は冬型の気圧配置が強まり、季節が一気に進みます。北海道や日本海側は広く雨や雪、雷などの荒天に注意が必要です。太平洋側は晴れ間が出るものの雲が広がりやすく、ところによりパラっと雨がふる可能性があります。気温は暖かかったきのうに比べ、全国的に急降下。昼間も北風により寒く感じるでしょう。また、きょうは朝よりも夜のほうが更に気温が下がる予想です。本格的な寒さへの対策として、「3つの首」