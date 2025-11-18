女優の山本美月が１６日付で自身のＳＮＳを更新。京都競馬場でプレゼンターを務めたことを報告した。「京都競馬場エリザベス女王杯（Ｇ１）へ。プレゼンターをさせて頂きました。初めて競馬場に行って、観戦しました！天気も良く、気持ちの良い空間で、美しい馬たちにうっとりしました。トークショーにも出演させて頂きました。観覧して下さった皆様、温かく迎えて頂きありがとうございました。距離も近く、楽しい時間で