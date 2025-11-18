兵庫「南落合ベースボールクラブ」を救った大谷翔平寄贈のグラブ部員減少の危機を救ったのは日本が誇るトップメジャーリーガーと、熱い情熱を持った指導者の復帰だった。子どもたちが野球に興味を示し、白球を追いかける――。兵庫の学童野球チーム「南落合ベースボールクラブ」（以下、南落合BBC）を率いる日置真仁監督は、「与えてくれたものを次のカテゴリーに繋いでいく役目がある」と思いを明かす。南落合BBCは神戸市須磨