1964年の東京五輪を境に、日本の都市は大きく姿を変えていった。高速道路や新幹線の整備を皮切りに、全国で開発の機運が高まり、経済成長とともに街の風景は塗り替えられてきた。その象徴のひとつが、東京駅と蘇我駅を結ぶJR京葉線である。通勤快速の運行によって房総方面を「東京圏」に組み込み、沿線のベッドタウン化を進めてきたが、2024年の通勤快速廃止に象徴されるように、その構造にも変化の兆しが見え始めている。本稿では