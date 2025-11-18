この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「自分の遺伝子を50%持つ人間に会いたい」科学的動機で子を持ったら→結果に1万いいね めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。ちょっぴり独特な理由で子どもを産んだという