▼山梨県（甲府地方気象台・１８日５時）【中・西部】晴れ時々くもり【東部・富士五湖】晴れ時々くもり▼長野県（長野地方気象台・１８日５時）【北部】くもり時々雪か雨【中部】くもり時々晴れ【南部】晴れ時々くもり▼新潟県（新潟地方気象台・１８日５時）【下越】雨時々止む【中越】雨時々止む【上越】雨時々止む【佐渡】くもり時々雨か雪▼富山県（富山地方気象台・１８日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県