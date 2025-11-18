トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、多くの人の心を動かした映画『ミッドナイトスワン』から5年。内田英治監督による“真夜中シリーズ”最新作、『ナイトフラワー』が11月28日に公開される。借金取りから逃げて上京し、昼はパート、夜はスナックで働く二児の母親・夏希（北川景子さん）。風俗嬢として生活費を稼ぎながら、夢を追いかける女性格闘家・多摩恵（森田望智さん）。夏希は子どもたちとの生活を守るために違法