「もうそろそろだなとは思っていますが、これが引退の芝居だと思ってもいないし、思いたくもないんです」──本誌・週刊ポスト誌上でそう語っていたのは、11月8日に肺炎のため入院先の病院で亡くなった俳優の仲代達矢さん（享年92）。【写真】今年5月に密着インタビューした際の仲代達矢さん。精力的に舞台の稽古をおこなっていた今年4月、本誌は能登演劇堂で5月末から上演され、仲代さんの最後の舞台となった『肝っ玉おっ母と子