【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、高関税措置で増えた関税収入について「来年半ば前後に、1人当たり数千ドル（数十万円）の分配金を渡す予定だ」と話した。高所得者を除く国民を対象とし、関税収入を政府債務の返済に充てる考えも改めて示した。ホワイトハウスで記者団の質問に答えた。トランプ氏は自身の交流サイト（SNS）で、1人当たり少なくとも2千ドルが分配されると主張していた。