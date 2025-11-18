アメリカのトランプ大統領は、関税の収入を財源にして国民に1人あたり2000ドルを支給する構想について、支給時期が「来年の半ばごろ」になるとの認識を示しました。アメリカトランプ大統領「我々は関税で数千億ドルの収入を得ている。おそらく来年の半ばごろに“配当金”を支払うことになるだろう」トランプ大統領は17日、徴収した関税を原資にして高所得者を除くすべての国民に1人あたり2000ドル＝日本円にして31万円あまりを支