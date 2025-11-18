ポーランドでウクライナへの支援物資を運ぶ鉄道路線が爆発により損傷し、トゥスク首相は「前例のない破壊工作行為だ」として非難しました。ロイター通信などによりますと、ポーランドの首都ワルシャワとウクライナとの国境に近い東部ルブリンを結ぶ線路で16日、爆発があり、線路が損傷しました。運転士が線路の損傷に気づいて列車を停止させ、けが人などはいませんでした。トゥスク首相は現場を視察する様子をSNSで発信し、「ポー