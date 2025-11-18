＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞個人戦としては2カ月ぶりのツアー出場となった西郷真央は、トータル11アンダー・11位タイでフィニッシュした。最難関の2番でダブルボギーを叩く苦しい立ち上がりだったが、7番からの4連続バーディを含む7バーディを奪って「65」。昨年は予選落ちに沈んだ苦手コースで、4日間すべてアンダーパーにまとめた。≪写真