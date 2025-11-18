23日にスタートする『連続ドラマW シャドウワーク』(毎週日曜 22:00〜 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ※第1話は無料放送・配信／全5話一挙配信)の完成報告会が17日、都内で行われ、多部未華子 、桜井ユキ、石田ひかり、寺島しのぶ、川西拓実(JO1)が出席した。多部未華子多部がWOWOWの連続ドラマ初主演となる同作は、ドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、人生を狂わされ、絶望の果てで生きるためにたどり着い