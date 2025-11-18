フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30〜)の出演アーティスト第3弾16組が発表された。『2025 FNS歌謡祭』司会の相葉雅紀Mrs. GREEN APPLEは、2025年最後のリリース楽曲「GOOD DAY」と、ボーカル・ギターの大森元貴が主演を務めた映画『＃真相をお話しします』(東宝)の主題歌「天国」を披露。2年ぶりに出演するAdoは、今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題に