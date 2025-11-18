●最高気温は山間部では一桁。その他の各地は11～12度くらい。日中も12月並みの冷え込み● 今夜からあす19日(水)にかけて、県内の県境に近いエリアでは雪が降る可能性● あす19日(水)の朝も一段と強い底冷え。今夜も入念な寒さの対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 徐々に北風の冷たさが増したことで、山間部を中心に気温がガクッと下がりました。きょう18日(火)午前6時30分時点では、広く一桁の気温となっています。 引き続