ロックバンド・MOON CHILDのササキオサムが、19日に放送される日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)の第7話にゲスト出演。自身の代表曲と同タイトルのドラマで、演技初挑戦となる。(左から)佐野勇斗、ササキオサムMOON CHILDの「ESCAPE」 といえば、1997年に発売されドラマ『FiVE』(97年4〜6月放送、日本テレビ系)の主題歌として大ヒットした名曲。当時オリコンシングルチャートでも1位を記録し