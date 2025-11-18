先月、2つの台風で八丈島は甚大な被害に見舞われた。1カ月が経った現在も、復興の遅れが深刻な問題となっている。【映像】言葉を失う八丈島の“悲惨な光景”（現地の様子）八丈島は東京都心から約290キロ、人口約6700人の離島。相次ぐ台風22号・23号により土砂災害は約100カ所、建物被害は約600軒に及び、一時は約2700軒が断水した。島内ではいまも生活も産業も大きな影響を受けている。ABEMA的ニュースショーが現地を取材。