元モーニング娘。の加護亜依が１６日付で自身のインスタグラムを更新。美しいドレス姿を披露した。「友人の結婚式に出席しましたあぁ幸せいっぱい！！末永くお幸せに．．．そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」と投稿。白いレースのインナーに水色のドレスを合わせた姿を複数枚公開した。この投稿に「いつもかわいいけどさらにかわいい」「相変わらず美しき…」「大人っぽくていい感じ」「ディズニープリンセスみ