【U18日清食品トップリーグ2025男子】帝京長岡高等学校 77ー69 東山高等学校（11月16日／国立代々木競技場第二体育館）【映像】飛びすぎ！！202センチ豪快ダンク帝京長岡高等学校（新潟）の高校1年生Cのジョベ・パ・マリックが、力強いダンクを決めた。リーグ最終戦での今シーズン初勝利に貢献した留学生の豪快なプレーに、ファンが興奮している。11月16日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰