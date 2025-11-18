＜大相撲十一月場所＞◇九日目◇17日◇福岡・福岡国際センター【映像】発生確率0.1パーセントの「珍手」前頭九枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）が前頭五枚目・正代（時津風）を“0.1パーセントの珍手”で下す逆転劇に大相撲ファンが湧いた。解説を務めた元小結の元人気力士も「滅多に見られない決まり手」と興奮気味に話した。幕内最軽量115キロの小兵・翠富士と体重171キロの巨漢・正代の一番。立ち合い翠富士は前まわしを狙いにいく