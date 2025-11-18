神に仕える「神官」はどんなことをしていた？ 神々の世話をし儀式を行う神官 古代エジプトでは神々の力を維持し続けるため、日々の奉仕と儀式がきわめて重要とされました。その役目を果たすのが「神官」と呼ばれる人々で、神殿で神に仕える専門的な職業でした。 神官は毎朝、日の出とともに儀式を開始します。まず身を清め、神殿内で神像に対して目覚めの儀式「開眼の儀」を執り行いました。その後、香を焚き、衣を着せ、食事を