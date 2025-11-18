今日18日は、今季一番の寒気の影響で、広く12月並みの寒さになるでしょう。最高気温は、昨日より大幅に低くなりそうです。札幌市は0℃までしか気温が上がらず、北風も強く、凍えるような寒さでしょう。仙台市は昨日より14℃低い8℃、東京都心は昨日より7℃低い15℃の予想です。名古屋市や大阪市、福岡市では今季一番の寒さとなりそうです。今日18日は今季一番の寒気が流入今日18日は冬型の気圧配置となり、今季一番の寒気が流れ込