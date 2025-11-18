▼青森県（青森地方気象台・１８日５時）【津軽】雪【下北】雪後くもり【三八上北】雪後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１８日５時）【内陸】くもり時々雪【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１８日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】雪か雨▼秋田県（秋田地方気象台・１８日５時）【沿岸】雨か雪【内陸】雪か雨▼山形県（山形地方気象台・１８日５時）【村山】雨か雪【置賜】雨か