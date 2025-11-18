AI時代の働き方と組織の未来像を紐解きます（写真：metamorworks／PIXTA）長期目線のキャリア設計が非効率である理由「仕事の8割がAIに置き換わった」連続起業家として知られる、けんすう（古川健介）氏は、AIの進化をそう語る。これまでビジネスの中核とされてきた知的なプロセスさえ、その大半をAIに任せているという。このインタビューの主題である書籍『AI時代に仕事と呼べるもの』（三浦慶介・著）もまた、AIによって「業務」