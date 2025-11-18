どこまでアガリ続けるのか、見る者にそんな思いを抱かせる快勝だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月17日の第1試合はU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が9月15日の開幕戦以来となるトップを獲得。個人の連続ラスを「4」でストップした。【映像】2カ月ぶりトップを決定的にした仲林のアガリこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、仲林、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）の