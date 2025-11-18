テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。11月18日放送の第5話より吉田鋼太郎が出演することが発表された。 参考：『ちょっとだけエスパー』“能力者”がさらに誕生で急展開向里祐香＆新原泰佑も重要人物に 『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、