KAMIYAは11月12日に、映像表示機能を搭載した室内ドア「MILAOS（ミラオス）」を発売した。税別価格は50万円から。●電源ONにすると黒いドアに映像が浮かび上がる「MILAOS」は、室内ドアを新たな暮らしのメディアとして活用する新発想のプロダクトで、電源オフ時には鏡面仕上げの室内ドアとして空間に調和し、電源をオンにすると黒いドアに映像が浮かび上がって、暮らしのプラットフォームとして新たな時間を創出する。テレビ