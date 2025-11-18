【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第5話が11月18日に放送。あらすじと場面写真が公開された。 ■第4話での怒涛の急展開の連続に、SNSが騒然 11月11日放送の第4話では怒涛の急展開が連続し、SNSが騒然！なんと誤ってEカプセルを飲んだ四季（宮崎あおい/「崎」は、たつさきが正式表記）のエスパーが発現。誕生日ケーキでお祝いする