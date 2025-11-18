筆者の話です。隣家の奥さんが「いつでも取っていいよ」と言ってくれる畑の大根。元・給食調理員の母は、もらった野菜でおかずを作り、お隣へおすそ分けするのが日課になりました。忙しい隣家との間に生まれた『ありがとう』のやりとりが、静かな町に灯をともすように、冬の夕暮れをやさしく照らしていました。 お隣の畑から届く冬の恵み 実家の隣は柑橘農家で、敷地の一角に季節ごとの野菜を育てる畑があります。家の前の小径