◇第56回明治神宮野球大会 大学の部(14〜19日、神宮球場)明治神宮大会は17日に大学の部の1試合が行われ、大会ベスト4が出そろいました。この日行われた八戸学院大(東北三連盟)と神奈川大(関東五連盟第二代表)の試合は、終盤までもつれる展開に。神奈川大が8回表に3番・神田剛志選手のソロホームランで試合を振り出しに戻します。しかし直後の8回裏、八戸学院大は満塁のチャンスを作ると、押し出し四球を選び勝ち越しに成功。さらに