ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日続落し、前週末比557.24ドル安の4万6590.24ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）高官が追加利下げに慎重な見方を示したと伝わり、投資家が警戒感を強めた。前週末終値からの下げ幅は一時700ドルを超えた。FRBのジェファーソン副議長が講演。現行の政策金利が中立金利に近づいているとした上で「さらに中