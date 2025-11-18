ぬいぐるみと活動する「ぬい活」人気を受け、専用のガウンやベッドが用意された「宿泊プラン」や「病院」も大人気。利用者の心を掴んでいるワケとは？【写真を見る】ぬいぐるみ“専門病院”や“一緒にお泊りプラン”も大盛況…広がる「ぬい活市場」【THE TIME,】 倍率60倍「美術館」でお泊り会皇居の近くにある『東京国立近代美術館』（東京・千代田区）。セザンヌやピカソなど、近代の名作約1万4000点を所蔵する美術館ですが