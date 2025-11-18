【モデルプレス＝2025/11/18】櫻坂46の田村保乃と村井優が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭グラビアに登場。ペアグラビアを披露している。【写真】櫻坂46田村保乃＆村井優、ペアグラビアでゼロ距離に◆田村保乃＆村井優、ペアグラビアで親密さあふれる櫻坂46の二期生としてグループを牽引する田村と、最新曲「Unhappy birthday構文」でセンターに抜擢された三期生・村井が、同誌の表紙と巻頭に初登場。“姉妹”