【モデルプレス＝2025/11/18】櫻坂46・三期生の小島凪紗が、11月18日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。遊園地デートをテーマにしたグラビアに挑戦している。【写真】櫻坂46小島凪紗、可愛すぎるオーディション応募写真◆小島凪紗、遊園地デートグラビア今号で小島は、“遊園地デート”をテーマに、太陽のような笑顔が印象的なグラビアを7ページにわたり披露。インタビューでは、メンバーと出かけた際の微笑ましいエピソードに