ノートは肌身離さず「３年前は最速152?／ｈの直球で勝負していました。でも、今年は一生懸命投げてもだいたい140?／ｈ台前半でしたね」にもかかわらず、ソフトバンクの大関友久(おおぜきともひさ)（27）は今季大いに飛躍を遂(と)げた。パ・リーグ最高勝率（.722）に輝き、自己最多13勝（5敗）、防御率1.66とエース級の働きをみせたのである。遅いストレートでも抑えられる。もしや球速では測れない″魔球″の使い手か。しかし、最