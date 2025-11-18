自身のSNSで報告女子ゴルフの河本結（RICOH）が17日、自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー・北海道meijiカップの優勝副賞を出身地・愛媛県の児童養護施設へ寄付したと報告した。ファンからは「思いやりのある素敵な行動ですね」と絶賛されている。河本は、同大会で優勝賞金1620万円に加えて、大会を特別協賛する明治グループから副賞として明治製品10年分が贈られていた。当時、「寄付しようと思っています。事務所と相