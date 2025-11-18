岡崎紗絵（C）フジテレビ 岡崎紗絵が18日、フジテレビ2026年１月期の木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜22時〜）に出演することが発表された。玉木宏演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮の“表”のバディとなる調査員助手・栗田凛を演じる。岡崎は、本作でフジテレビドラマの初ヒロインの座を飾る。本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら