サックス奏者の小林香織氏が17日、公式サイトを更新。体調が落ち着いたを踏まえ、この日から開催される松任谷由実のコンサートツアーから本格的に音楽活動を再開することを発表した。 【写真】抗がん剤で髪の毛が抜け落ちた姿を公開した小林香織氏 小林氏は2025年4月8日に乳がんであることを公表。その際には手術を無事終え、回復に向けた治療中であることを発表していた。自身のX（旧ツイッター）では、