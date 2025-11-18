◇報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第７回日本スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇名護明彦（ＫＯ９回２分５８秒）松倉義明●（１９９８年３月９日、後楽園ホール）「カンムリワシ２世」が１１戦全勝で初のタイトル奪取に成功した。白井・具志堅スポーツジムの１期生で日本スーパーフライ級１位の名護明彦が、日本同級王者の松倉義明（宮田）を９回ＫＯで下しベルトを手にした。１１連続